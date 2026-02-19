Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 год

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 21:03
    МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 год

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2026 году средняя цена экспортируемого Азербайджаном природный газ установится на уровне 380,4 доллара за тысячу кубических метров.

    Об этом передает Report со ссылкой на МВФ.

    Согласно данным МВФ, экспортная цена газа в 2025 году составила 425,4 доллара.

    Далее прогнозируется нисходящий тренд: в 2027 году цена на природный газ снизится до 326,5 доллара за тысячу кубических метров, в 2028 году - до 287,1 доллара и, как ожидается, сохранится на этом уровне вплоть до 2032 года.

    Отметим, что Центробанк Азербайджана ожидает среднюю цену экспорта газа в 2026 году на уровне 269 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 254 доллара за тысячу кубометров.

    Азербайджан природный газ МВФ цена
