МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 год
Энергетика
- 19 февраля, 2026
- 21:03
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2026 году средняя цена экспортируемого Азербайджаном природный газ установится на уровне 380,4 доллара за тысячу кубических метров.
Об этом передает Report со ссылкой на МВФ.
Согласно данным МВФ, экспортная цена газа в 2025 году составила 425,4 доллара.
Далее прогнозируется нисходящий тренд: в 2027 году цена на природный газ снизится до 326,5 доллара за тысячу кубических метров, в 2028 году - до 287,1 доллара и, как ожидается, сохранится на этом уровне вплоть до 2032 года.
Отметим, что Центробанк Азербайджана ожидает среднюю цену экспорта газа в 2026 году на уровне 269 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - 254 доллара за тысячу кубометров.
Последние новости
21:11
Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльнымиФинансы
21:06
На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводненийДругие страны
21:03
МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 годЭнергетика
21:02
Фото
В Вашингтоне завершилось первое заседание Совета мира - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
20:58
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе ГазаФутбол
20:51
Дональд Трамп подписал итоговую резолюцию первого заседания Совета мираВнешняя политика
20:48
Турция выразила готовность направить военных в Газу в рамках стабилизационных силВнешняя политика
20:34
Глава МИД Турции: Эрдоган привержен урегулированию конфликта в ГазеВнешняя политика
20:31