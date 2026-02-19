İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    IMF Azərbaycan qazının ixrac qiymətləri ilə bağlı 2032-ci ilə qədər proqnozlarını açıqlayıb

    Energetika
    • 19 fevral, 2026
    • 21:21
    IMF Azərbaycan qazının ixrac qiymətləri ilə bağlı 2032-ci ilə qədər proqnozlarını açıqlayıb

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) 2026-cı ildə Azərbaycanın ixrac etdiyi təbii qazın orta qiymətinin hər min kubmetr üçün 380,4 ABŞ dolları səviyyəsində olacağını gözləyir.

    Bu barədə "Report" IMF-yə istinadən xəbər verir.

    IMF-nin məlumatlarına görə, 2025-ci ildə qazın ixrac qiyməti 425,4 ABŞ dolları təşkil edib.

    Daha sonra azalma tendensiyası proqnozlaşdırılır: 2027-ci ildə təbii qazın ixrac qiymətinin hər min kubmetr üçün 326,5 ABŞ dollarına, 2028-ci ildə 287,1 ABŞ dollarına enəcəyi və 2032-ci ilə qədər bu səviyyədə qalacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı qaz ixracının orta qiymətini 2026-cı ildə hər min kubmetr üçün 269 ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə 254 ABŞ dolları səviyyəsində gözləyir.

    IMF Azərbaycan qaz
    МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 год

    Son xəbərlər

    22:10

    Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmur

    Xarici siyasət
    22:08

    IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaq

    Maliyyə
    22:04
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    22:02

    Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçib

    Hadisə
    22:01

    "Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    21:43

    Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"

    Maliyyə
    21:39

    "Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    21:26
    Foto

    Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıb

    Hadisə
    21:21

    IMF Azərbaycan qazının ixrac qiymətləri ilə bağlı 2032-ci ilə qədər proqnozlarını açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti