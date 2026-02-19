Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%

    • 19 февраля, 2026
    • 21:26
    По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году общий государственный долг Азербайджана составит 20,7% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на МВФ, данный показатель, по ожиданиям, сохранится на устойчивом уровне в среднесрочной перспективе.

    Согласно прогнозу, в 2027 году уровень госдолга достигнет 20,9% ВВП, в 2028 году - 20,7%, в 2029 году - 20,4%, в 2030 году составит 19,9%, а в 2031 году - 19,6% ВВП.

    Если рассматривать государственный долг с учетом государственных гарантий, его доля в ВВП в прогнозный период также останется стабильной: в 2026 году - 25,3% ВВП, в 2027 году - 24,4%, в 2028 году - 23,6%, в 2029 году - 22,9%, в 2030 году - 21,9%, а в 2031 году - 20,8% ВВП.

    Согласно оглашенной Министерством финансов официальной статистике, на 1 января 2026 года госдолг Азербайджана составил $4 млрд 813,5 млн, при этом 85,7% обязательств номинированы в долларах.

    В валютной структуре долга доля евро составляет 6,4%, специальных прав заимствования МВФ (SDR) - 3,2%, японской иены - 3,1%, на другие валюты приходится 1,6%.

    Почти половина внешнего долга - 49,5% - оформлена по плавающей процентной ставке, тогда как 50,5% обязательств имеют фиксированную ставку.

    По срокам погашения 58,2% внешнего долга подлежат возврату в течение ближайших пяти лет, 36,1% - в период от 5 до 10 лет, еще 5,7% - со сроком более 10 лет.

    В Минфине также отметили, что с учетом действующих кредитных соглашений и евробондов средний срок погашения внешнего государственного долга составляет 5,1 года.

    В структуре внешнего долга 35,4% ($1,703 млрд) приходится на задолженность перед Азиатским банком развития (АБР). Долг перед держателями евробондов оценивается в $1,387 млрд (28,8% внешней задолженности), перед Всемирным банком - в $657 млн (14,3%), остальное - задолженность перед другими международными финансовыми и кредитными организациями.

