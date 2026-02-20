Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф

    Спорт
    • 20 февраля, 2026
    • 02:28
    В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф

    В Лиге Европы УЕФА состоялись первые матчи стадии плей-офф.

    Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" на своём поле встретился с английским "Ноттингем Форест".

    "Штутгарт" сыграл в Шотландии против "Селтика".

    Лига Европы УЕФА

    Плей-офф, первые матчи

    "Динамо" (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 1:3

    ПАОК (Греция) - "Сельта" (Испания) - 1:2

    "Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия) - 0:1

    "Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:3

    "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:1

    "Виктория" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) - 2:2

    "Лилль" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

    "Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия) - 1:4

    Отметим, что ответные матчи стадии плей-офф состоятся 26 февраля.

