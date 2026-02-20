В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф
Спорт
- 20 февраля, 2026
- 02:28
В Лиге Европы УЕФА состоялись первые матчи стадии плей-офф.
Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" на своём поле встретился с английским "Ноттингем Форест".
"Штутгарт" сыграл в Шотландии против "Селтика".
Лига Европы УЕФА
Плей-офф, первые матчи
"Динамо" (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 1:3
ПАОК (Греция) - "Сельта" (Испания) - 1:2
"Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия) - 0:1
"Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:3
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:1
"Виктория" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) - 2:2
"Лилль" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1
"Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия) - 1:4
Отметим, что ответные матчи стадии плей-офф состоятся 26 февраля.
