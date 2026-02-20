Альберта хочет через референдум получить контроль над иммиграционной политикой
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 07:08
Этой осенью в одной из десяти провинций Канады Альберте состоится референдум, на котором жителям предложат высказать своё мнение о том, должна ли провинциальная власть ограничить число новых иностранных студентов, временных иностранных работников и соискателей убежища, прибывающих в богатую нефтью канадскую провинцию.
Как передает Report, об этом накануне в своем телевизионном обращении заявила премьер-министр Альберты Даниэль Смит.
Судя по всему, данный шаг представляет собой попытку Альберты перехватить контроль над одним из ключевых политических вопросов у федерального правительства, несмотря на то, что согласно закону в Канаде иммиграционная политика в основном относится к компетенции Оттавы, а не провинций.
