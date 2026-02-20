Kanadada əyalət referendum yolu ilə immiqrasiya siyasətinə nəzarət etməyə çalışır
Digər ölkələr
20 fevral, 2026
- 08:52
Bu payız Kanadanın on əyalətindən biri olan Alberta, neftlə zəngin Kanada əyalətinə gələn yeni beynəlxalq tələbələrin, müvəqqəti xarici işçilərin və sığınacaq axtaranların sayını məhdudlaşdırıb-məhdudlaşdırmaması ilə bağlı sakinlərdən rəy istənən referendum keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Albertanın Baş naziri Daniel Smit televiziya çıxışında bildirib.
Bu addım Albertanın əsas siyasi məsələni federal hökumətdən ələ keçirmək cəhdidir. Qanuna görə, Kanadada immiqrasiya siyasəti əsasən əyalətlərin deyil, Ottavanın məsuliyyətindədir.
