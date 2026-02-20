İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kanadada əyalət referendum yolu ilə immiqrasiya siyasətinə nəzarət etməyə çalışır

    Bu payız Kanadanın on əyalətindən biri olan Alberta, neftlə zəngin Kanada əyalətinə gələn yeni beynəlxalq tələbələrin, müvəqqəti xarici işçilərin və sığınacaq axtaranların sayını məhdudlaşdırıb-məhdudlaşdırmaması ilə bağlı sakinlərdən rəy istənən referendum keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Albertanın Baş naziri Daniel Smit televiziya çıxışında bildirib.

    Bu addım Albertanın əsas siyasi məsələni federal hökumətdən ələ keçirmək cəhdidir. Qanuna görə, Kanadada immiqrasiya siyasəti əsasən əyalətlərin deyil, Ottavanın məsuliyyətindədir.

    Альберта хочет через референдум получить контроль над иммиграционной политикой

