İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AMB: BOKT-ların yeni xidmətlər göstərməsi imkanları qiymətləndirilir

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:44
    AMB: BOKT-ların yeni xidmətlər göstərməsi imkanları qiymətləndirilir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) yeni xidmətlər göstərməsi imkanlarını qiymətləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Qeyri-bank kredit təşkilatlarına nəzarət departamentinin direktoru Xəyyam İsmayılov "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyinin təşkil etdiyi, Bakıda keçirdiyi 12-ci Mikromaliyyədə İnvestisiya və Dayanıqlı İnkişaf Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, söhbət hesabların açılması, komissiya xidmətlərinin təqdim edilməsi, pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi, ödənişlərin qəbulu və nağd pul xidmətlərinin göstərilməsindən gedir: "Eyni zamanda, digər istiqamətlər üzrə də yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı ekspert rəyləri nəzərə alınacaq".

    "Bu istiqamətdə müvafiq işlərin aparılması və qısa müddətdə uyğun materialların hazırlanaraq tətbiqinə başlanması nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, ölkə rəhbərliyinin müvafiq fərmanı ilə "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanun təsdiq edilib. Bu qanun ödəniş xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərəcək təşkilatların fəaliyyətini tənzimləməklə yanaşı, həmin sahədə yaranan münasibətləri də əhatə edəcək. Ödəniş xidmətləri sektoru ilə bağlı statistikaya gəldikdə, hazırda bu sahədəki göstəricilər gözlədiyimiz potensialdan aşağıdır. Rəqəmlər göstərir ki, əvvəlki təsnifatla elektron pul təşkilatlarının aktivləri hazırda 50 milyon manat təşkil edir. Hesab edirik ki, qanunun qəbulundan və tətbiqindən sonra bu potensial artacaq, sektor daha geniş imkanlar əldə edəcək. Məsələn, Qazaxıstanda bu göstərici 520 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Bu, ödəniş xidmətləri ilə məşğul olan şirkətlərlə yanaşı, digər iştirakçıların da bazarda mühüm rol oynadığını göstərir", - deyə AMB rəsmisi əlavə edib.

    Xəyyam İsmayılov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:03
    Foto
    Azərbaycan Niderland şirkəti ilə rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsini müzakirə edib
    İKT
    13:00
    Pakistanlı nazir: Dinlərarası harmoniyanı gücləndirmək üçün Azərbaycanla işləməyə hazırıq
    Din
    12:59
    Foto
    İrandan Rusiyaya 98 kiloqrama yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Biznes
    12:59
    Ermənistan Sloveniya ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair memorandum imzalayıb
    Region
    12:58
    Foto
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Sosial müdafiə
    12:55
    Dmitro Şlapaçenko: "Azərbaycanda gələn il yeni DİM dialoqları keçiriləcək"
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlər açıqlanıb
    İnfrastruktur
    12:51
    "World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu üçüncü oyunda da məğlub olub
    Futbol
    12:50
    Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti