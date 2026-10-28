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    Planet FM Qafqazın radio məkanında ilkə imza atıb

    Media
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:26
    Planet FM Qafqazın radio məkanında ilkə imza atıb

    Planet FM (88.7) Yale Ətraf Mühit Kommunikasiyası Mərkəzinin (Yale Center for Environmental Communication – YCEC) gündəlik iqlim xəbərləri proqramı olan "Yale Climate Connections"ı yayımlamağa başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, YCEC Yale Universitetinin Ətraf Mühit Məktəbinin nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzdir.

    1701-ci ildə əsası qoyulmuş bu universitet ABŞ-nin ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrindən biridir.

    "Planet FM Qafqazda Yale Ətraf Mühit Kommunikasiyası Mərkəzinin ilk radio tərəfdaşı olub. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində YCEC tərəfindən hazırlanan, iqlim dəyişikliyi və ətraf mühit məsələləri ilə bağlı ictimai məlumatlılığın artırılmasına yönəlmiş "Climate Connections" proqramını həm "İqlim gündəliyi" verilişimizdə, həm də həftənin digər günlərində radiostansiyamızın efirində yayımlayırıq. Məqsədimiz auditoriyamızı iqlim və ətraf mühit məsələləri ilə bağlı etibarlı məlumatlarla təmin etmək, bu mövzularda məlumatlılığı artırmaq və iqlimlə bağlı məsələlərin ictimai gündəmdə daha geniş yer tutmasına töhfə verməkdir", - radiostansiyanın məlumatında vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, Planet FM (88.7) iqlim dəyişikliyi haqqında dəqiq, etibarlı və aktual məlumatları daha geniş auditoriya üçün əlçatan etmək məqsədilə Azərbaycanın ilk elmi və maarifləndirici radiostansiyadır.

    Radio Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Yale Universiteti
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