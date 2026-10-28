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    Xəyyam İsmayılov: "BOKT-ların kapitalı son iki ildə 52 % artıb"

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:38
    Xəyyam İsmayılov: BOKT-ların kapitalı son iki ildə 52 % artıb

    Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) kapitalı son iki ildə 52 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Qeyri-bank kredit təşkilatlarına nəzarət departamentinin direktoru Xəyyam İsmayılov "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyinin təşkil etdiyi, Bakıda keçirdiyi 12-ci Mikromaliyyədə İnvestisiya və Dayanıqlı İnkişaf Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ötən dövrdə BOKT-larda struktur dəyişiklikləri işçi potensialının artımı ilə müşayiət olunmuşdur: "Belə ki, son iki ildə işçilərin sayı 30 % artaraq 4 500 nəfərə çatıb. BOKT-ların ümumi aktivləri 60 % artaraq 1,6 milyard manata çatıb. Görülən tədbirlər və tələblərin tətbiqi nəticəsində sektorda kapitallaşma da müəyyən istiqamətdə inkişaf edib".

    Bundan başqa, AMB rəsmisi deyib ki, hesabat dövründə BOKT-ların istiqraz buraxılışı iki dəfəyə yaxın 100 milyon manata yaxınlaşıb, öhdəlikləri isə 65 % artıb: "Bu göstəricilər həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində vətəndaşların və investorların BOKT-lara etimadının artdığını göstərir".

    Xəyyam İsmayılov Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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