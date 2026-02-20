Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФ

Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России рассматривает юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью.

Как передает Report, об этом СМИ заявил источник в дипломатических кругах Брюсселя.

По его словам, подобный шаг вызывает острые опасения у некоторых стран Евросоюза по поводу рисков военного столкновения с Россией.

"В 20-м пакете фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих российскую нефть, и их содержимого. Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море", - отметил дипломат.