Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФ
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 08:20
Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России рассматривает юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью.
Как передает Report, об этом СМИ заявил источник в дипломатических кругах Брюсселя.
По его словам, подобный шаг вызывает острые опасения у некоторых стран Евросоюза по поводу рисков военного столкновения с Россией.
"В 20-м пакете фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих российскую нефть, и их содержимого. Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море", - отметил дипломат.
Последние новости
08:42
Президент Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с УкраиныДругие страны
08:28
На ряде дорог Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:20
Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФДругие страны
07:55
Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговлеДругие страны
07:08
Альберта хочет через референдум получить контроль над иммиграционной политикойДругие страны
06:57
В Китае автомобиль с пожарными сорвался с обрыва, погибли шесть человекДругие страны
06:36
Власти США намерены обнародовать материалы, связанные с НЛОДругие страны
06:12
Мелони: До решения главного вопроса для Украины еще далекоДругие страны
05:43