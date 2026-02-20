Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Власти США намерены обнародовать материалы, связанные с НЛО

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 06:36
    Власти США намерены обнародовать материалы, связанные с НЛО

    Правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО).

    Как передает Report, об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    "Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру США, а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме", - написал американский лидер.

    Ранее он заявил, что бывший президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию, когда утверждал на днях, что инопланетяне существуют. При этом действующий американский лидер отказался уточнить, означает ли это, что он подтверждает достоверность выводов о существовании внеземных цивилизаций.

    Напомним, что в интервью местным СМИ 14 февраля Обама утверждал, что инопланетяне существуют. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил, что Вселенная "настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там в других формах жизни", при этом указав, что за время своего президентства он "не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали" с людьми.

    США Дональд Трамп НЛО
    ABŞ naməlum uçan obyektlərlə əlaqəli materialları açıqlamaq niyyətindədir
    Ты - Король

    Последние новости

    07:08

    Альберта хочет через референдум получить контроль над иммиграционной политикой

    Другие страны
    06:57

    В Китае автомобиль с пожарными сорвался с обрыва, погибли шесть человек

    Другие страны
    06:36

    Власти США намерены обнародовать материалы, связанные с НЛО

    Другие страны
    06:12

    Мелони: До решения главного вопроса для Украины еще далеко

    Другие страны
    05:43

    Пентагон: США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 раз

    Другие страны
    05:11

    Армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня

    Другие страны
    04:51

    Китай, Иран и Россия проведут учения на Ближнем Востоке

    Другие страны
    04:13

    Возобновлено расследование по незаконной деятельности на бывшем ранчо Зорро, принадлежавшем Эпштейну

    Другие страны
    03:52

    Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

    Другие страны
    Лента новостей