Власти США намерены обнародовать материалы, связанные с НЛО

Правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО).

Как передает Report, об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру США, а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме", - написал американский лидер.

Ранее он заявил, что бывший президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию, когда утверждал на днях, что инопланетяне существуют. При этом действующий американский лидер отказался уточнить, означает ли это, что он подтверждает достоверность выводов о существовании внеземных цивилизаций.

Напомним, что в интервью местным СМИ 14 февраля Обама утверждал, что инопланетяне существуют. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил, что Вселенная "настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там в других формах жизни", при этом указав, что за время своего президентства он "не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали" с людьми.