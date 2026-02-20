İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 20 fevral, 2026
    ABŞ naməlum uçan obyektlərlə əlaqəli materialları açıqlamaq niyyətindədir

    ABŞ hökuməti yerdənkənar həyat formaları və naməlum uçan obyektlər haqqında sənədləri dərc etməyə başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    "Böyük marağı nəzərə alaraq, müdafiə nazirinə və bütün müvafiq departamentlərə, agentliklərə yerdənkənar həyat formaları, naməlum anomal hadisələr və uçan obyektlərlə bağlı hökumət sənədlərinin, eləcə də bu çox mürəkkəb, lakin son dərəcə maraqlı və vacib mövzu ilə bağlı hər hansı digər məlumatın müəyyən edilməsi ilə yanaşı açıqlanması prosesinə başlamağı tapşıracağam", - deyə Amerika lideri yazıb.

    O, əvvəllər iddia edib ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Barak Obama bu yaxınlarda yadplanetlilərin mövcud olduğunu iddia edərkən məxfi məlumatları açıqlayıb.

    Xatırladaq ki, Obama 14 fevralda yerli mediaya verdiyi müsahibədə yadplanetlilərin mövcud olduğunu iddia edib.

