    Президент Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с Украины

    • 20 февраля, 2026
    • 08:42
    Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, предусматривающий перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий закон о защите иностранцев.

    Как передает Report, об этом написано в соответствующем заявлении, размещенном на официальном сайте президента Польши.

    Согласно новому закону, отменяется экстренная помощь и вводятся системные правила. "Поддержка - да. Привилегии за счет поляков - нет", - говорится в документе.

    Напомним, что закон о специальной помощи украинцам, принятый в 2022 году, ввел отдельную правовую основу, упрощающую правила проживания, работы, доступа к пособиям и образованию для беженцев из Украины. Новый закон постепенно отменяет эту систему, а ключевые инструменты поддержки будут включены в общие положения о защите иностранцев. В частности, пособия будут привязаны к работе в Польше и посещению детьми школы.

    Для легализации пребывания в Польше украинским беженцам предложат оформить вид на жительство сроком на три года. Подписанный документ также продлевает срок законного пребывания в Польше для граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года. Одним из существенных изменений в законе является введение требования о подаче заявления на получение идентификационного номера PESEL в течение 30 дней после въезда в Польшу.

