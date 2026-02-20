İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib

    İdman
    • 20 fevral, 2026
    • 01:59
    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib

    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Fənərbağça" evdə "Nottinqem Forest"lə üz-üzə gəlib.

    "Ştutqart" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olub.

    UEFA Avropa Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    "Dinamo" (Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)- 1:3

    PAOK (Yunanıstan) - "Selta" (İspaniya) - 1:2

    "Brann" (Norveç) - "Bolonya" (İtaliya) - 0:1

    "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – 0:3

    "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 2:1

    "Viktoriya" (Çexiya) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 2:2

    "Lill" (Fransa) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 0:1

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Ştutqart" (Almaniya) – 1:4

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları fevralın 26-da baş tutacaq.

