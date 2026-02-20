UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib
İdman
- 20 fevral, 2026
- 01:59
UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Fənərbağça" evdə "Nottinqem Forest"lə üz-üzə gəlib.
"Ştutqart" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olub.
UEFA Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
"Dinamo" (Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)- 1:3
PAOK (Yunanıstan) - "Selta" (İspaniya) - 1:2
"Brann" (Norveç) - "Bolonya" (İtaliya) - 0:1
"Fənərbağça" (Türkiyə) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – 0:3
"Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 2:1
"Viktoriya" (Çexiya) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 2:2
"Lill" (Fransa) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 0:1
"Seltik" (Şotlandiya) - "Ştutqart" (Almaniya) – 1:4
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları fevralın 26-da baş tutacaq.
