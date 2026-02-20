Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.02.2026)
Maliyyə
- 20 fevral, 2026
- 08:54
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
71,91
|
1,37
|
11,06
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
66,74
|
1,32
|
9,32
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 009,30
|
9,10
|
668,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 395,16
|
- 267,50
|
1 331,87
|
S&P 500
|
6 861,89
|
- 19,42
|
16,39
|
Nasdaq
|
22 682,73
|
- 70,91
|
- 559,26
|
Nikkei
|
56 729,47
|
- 414,37
|
6 389,99
|
Dax
|
25 043,57
|
- 234,64
|
553,16
|
FTSE 100
|
10 627,04
|
- 59,14
|
695,66
|
CAC 40 INDEX
|
8 398,78
|
- 30,25
|
249,28
|
Shanghai Composite
|
4 084,81
|
2,74
|
115,97
|
Bist 100
|
13 804,21
|
- 455,69
|
2 542,69
|
RTS
|
1 139,74
|
- 9,89
|
25,61
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1755
|
- 0,0032
|
0,0010
|
USD/GBP
|
1,3441
|
- 0,0042
|
- 0,0032
|
JPY/USD
|
155,1900
|
0,0100
|
- 1,2600
|
RUB/USD
|
76,7811
|
- 0,0052
|
- 1,9689
|
TRY/USD
|
43,8454
|
0,0746
|
0,8892
|
CNY/USD
|
6,9048
|
0,0000
|
- 0,0842
