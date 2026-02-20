Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)
Финансы
- 20 февраля, 2026
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
71,91
|
1,37
|
11,06
|
WTI (долл/барр)
|
66,74
|
1,32
|
9,32
|
Золото (долл/унция)
|
5 009,30
|
9,10
|
668,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 395,16
|
- 267,50
|
1 331,87
|
S&P 500
|
6 861,89
|
- 19,42
|
16,39
|
Nasdaq
|
22 682,73
|
- 70,91
|
- 559,26
|
Nikkei
|
56 729,47
|
- 414,37
|
6 389,99
|
Dax
|
25 043,57
|
- 234,64
|
553,16
|
FTSE 100
|
10 627,04
|
- 59,14
|
695,66
|
CAC 40 INDEX
|
8 398,78
|
- 30,25
|
249,28
|
Shanghai Composite
|
4 084,81
|
2,74
|
115,97
|
Bist 100
|
13 804,21
|
- 455,69
|
2 542,69
|
RTS
|
1 139,74
|
- 9,89
|
25,61
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1755
|
- 0,0032
|
0,0010
|
USD/GBP
|
1,3441
|
- 0,0042
|
- 0,0032
|
JPY/USD
|
155,1900
|
0,0100
|
- 1,2600
|
RUB/USD
|
76,7811
|
- 0,0052
|
- 1,9689
|
TRY/USD
|
43,8454
|
0,0746
|
0,8892
|
CNY/USD
|
6,9048
|
0,0000
|
- 0,0842
Последние новости
09:19
Эталонные марки нефти незначительно повысилисьЭнергетика
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)Финансы
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)Финансы
08:55
В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергииЭнергетика
08:42
Президент Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с УкраиныДругие страны
08:28
На ряде дорог Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:20
Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФДругие страны
07:55
Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговлеДругие страны
07:08