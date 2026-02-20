Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 09:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    71,91

    1,37

    11,06

    WTI (долл/барр)

    66,74

    1,32

    9,32

    Золото (долл/унция)

    5 009,30

    9,10

    668,20

    Индексы

    Dow-Jones

    49 395,16

    - 267,50

    1 331,87

    S&P 500

    6 861,89

    - 19,42

    16,39

    Nasdaq

    22 682,73

    - 70,91

    - 559,26

    Nikkei

    56 729,47

    - 414,37

    6 389,99

    Dax

    25 043,57

    - 234,64

    553,16

    FTSE 100

    10 627,04

    - 59,14

    695,66

    CAC 40 INDEX

    8 398,78

    - 30,25

    249,28

    Shanghai Composite

    4 084,81

    2,74

    115,97

    Bist 100

    13 804,21

    - 455,69

    2 542,69

    RTS

    1 139,74

    - 9,89

    25,61

    Валюта

    USD/EUR

    1,1755

    - 0,0032

    0,0010

    USD/GBP

    1,3441

    - 0,0042

    - 0,0032

    JPY/USD

    155,1900

    0,0100

    - 1,2600

    RUB/USD

    76,7811

    - 0,0052

    - 1,9689

    TRY/USD

    43,8454

    0,0746

    0,8892

    CNY/USD

    6,9048

    0,0000

    - 0,0842
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.02.2026)
