İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 20 fevral, 2026
    • 08:19
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    7. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    12. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı tıxac
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.02.2026)

    Maliyyə
    08:52

    Kanadada əyalət referendum yolu ilə immiqrasiya siyasətinə nəzarət etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    08:40

    ABŞ və İndoneziya qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    08:39

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    08:32
    Foto
    Video

    Yevlaxda baş vermiş yanğınlar söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    08:19

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:42

    Çində yol qəzasında altı yanğınsöndürən ölüb

    Digər ölkələr
    07:15

    ABŞ naməlum uçan obyektlərlə əlaqəli materialları açıqlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:49

    İtaliyanın Baş naziri: Ukraynanın ərazi məsələsinin həlli hələ çox uzaqdadır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti