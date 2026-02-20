Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qılman Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 13:02
Bərdə rayonunda Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Qılman Surxay oğlu Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Q.Hacıyev 1972-ci il noyabrın 16-da Bərdənin Kələntərli kəndində anadan olub. 1994-cü il fevralın 11-də Kəlbəcər rayonu, Yanşaq kəndi istiqamətində itkin düşüb.
Q.Hacıyev doğulduğu kənddə dəfn olunacaq.
