İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Avropa İttifaqı Baltik dənizindən Qara dənizə qədər müşahidə və müdafiəni gücləndirir

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:31
    Avropa İttifaqı Baltik dənizindən Qara dənizə qədər müşahidə və müdafiəni gücləndirir

    Avropa İttifaqı (Aİ) hava və dəniz təhdidlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün daha geniş imkanlar təmin etməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu çərşənbə axşamı Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ zəruri vasitələrin, o cümlədən pilotsuz sistemlərin inkişafı üzrə koalisiya çərçivəsində birgə işlənib hazırlanmasını və satın alınmasını təşviq edir.

    "Eastern Flank Watch təşəbbüsü NATO ilə sıx koordinasiyada Baltik dənizindən Qara dənizə qədər müşahidə və müdafiənin gücləndirilməsini nəzərdə tutur", - Kallas vurğulayıb.

    O həmçinin Qara dəniz hövzəsinin minalarla çirklənməsi probleminə diqqət çəkib.

    "Avropa Müdafiə Agentliyi çərçivəsində Aİ dövlətləri artıq yeni nəsil dəniz minaəleyhinə vasitələrinin, eləcə də ekipajsız dəniz sistemlərinin işlənib hazırlanmasında əməkdaşlıq edirlər", - Kallas qeyd edib.

    O əlavə edib ki, Aİ beynəlxalq tərəfdaşlarla, o cümlədən Türkiyə, Hindistan və digər ölkələrlə, həmçinin ərzaq idxal edən Afrika dövlətləri və bütövlükdə Qlobal Cənub ölkələri ilə birlikdə işləyərək Qara dənizdə gəmiçiliyin azadlığına dair razılaşmanın əldə olunmasına çalışır.

    "Belə bir razılaşma insanların həyatını və həyati əhəmiyyət kəsb edən tədarükləri qorumağa imkan verərdi", - Kallas deyib.

    Kaya Kallas Avropa İttifaqı (Aİ) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Каллас: ЕС нужно усилить противодействие воздушным и морским угрозам
    Kallas: EU needs to step up efforts to counter air and maritime threats
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:32
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
    Futbol
    14:31
    Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
    Digər ölkələr
    14:22
    Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
    Futbol
    14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Hadisə
    14:06
    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
    Daxili siyasət
    14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
    14:02
    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
    İKT
    13:59
    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti