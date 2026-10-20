Каллас: ЕС нужно усилить противодействие воздушным и морским угрозам

Европейскому союзу необходимо обеспечить более широкие возможности для противодействия воздушным и морским угрозам.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской дипломатии Кая Каллас во вторник.

По ее словам, Евросоюз продвигает совместную разработку и закупку необходимых средств, в том числе в рамках коалиции по развитию беспилотных систем.

"Инициатива Eastern Flank Watch предусматривает усиление наблюдения и обороны от Балтийского до Черного моря в тесной координации с НАТО", - подчеркнула Каллас.

Она также указала на проблему минного загрязнения черноморского бассейна.

"В рамках Европейского оборонного агентства государства ЕС уже сотрудничают в разработке морских противоминных средств нового поколения, а также безэкипажных морских систем", - отметила Каллас.

Она добавила, что ЕС работает с международными партнерами, включая Турцию, Индию и другие страны, в том числе с государствами Африки, импортирующими продовольствие, и в целом со странами Глобального Юга, добиваясь заключения договоренности о свободе судоходства в Черном море.

"Такая договоренность позволила бы защитить жизни людей и жизненно важные поставки", - заключила Каллас.