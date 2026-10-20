Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Каллас: ЕС нужно усилить противодействие воздушным и морским угрозам

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 13:21
    Каллас: ЕС нужно усилить противодействие воздушным и морским угрозам

    Европейскому союзу необходимо обеспечить более широкие возможности для противодействия воздушным и морским угрозам.

    Как передает Report, об этом заявила глава Европейской дипломатии Кая Каллас во вторник.

    По ее словам, Евросоюз продвигает совместную разработку и закупку необходимых средств, в том числе в рамках коалиции по развитию беспилотных систем.

    "Инициатива Eastern Flank Watch предусматривает усиление наблюдения и обороны от Балтийского до Черного моря в тесной координации с НАТО", - подчеркнула Каллас.

    Она также указала на проблему минного загрязнения черноморского бассейна.

    "В рамках Европейского оборонного агентства государства ЕС уже сотрудничают в разработке морских противоминных средств нового поколения, а также безэкипажных морских систем", - отметила Каллас.

    Она добавила, что ЕС работает с международными партнерами, включая Турцию, Индию и другие страны, в том числе с государствами Африки, импортирующими продовольствие, и в целом со странами Глобального Юга, добиваясь заключения договоренности о свободе судоходства в Черном море.

    "Такая договоренность позволила бы защитить жизни людей и жизненно важные поставки", - заключила Каллас.

    Кая Каллас Российско-украинский конфликт Черное море Оборонные нужды Европейский союз (ЕС)
    Avropa İttifaqı Baltik dənizindən Qara dənizə qədər müşahidə və müdafiəni gücləndirir
    Kallas: EU needs to step up efforts to counter air and maritime threats
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    14:30
    При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана
    Происшествия
    14:29
    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот
    ИКТ
    14:23
    Мурад Агабейли: В этом году шекинские заповедники посетили более 128 тыс. туристов
    Туризм
    14:22
    Катар призвал Иран прекратить атаки в Ормузском проливе
    Другие страны
    14:18
    Фото
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    Карабах
    14:06
    С месторождения "Восточный Азери" добыто более 645 млн баррелей нефти
    Энергетика
    14:03
    Amazon инвестирует более 16 млрд евро в Германию в 2027 году
    Другие страны
    13:58
    Лекорню на этой неделе проведет встречу с политическими партиями Франции
    Другие страны
    13:58
    В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов
    Энергетика
    Лента новостей