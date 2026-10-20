Каллас: ЕС нужно усилить противодействие воздушным и морским угрозам
- 20 октября, 2026
- 13:21
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Европейскому союзу необходимо обеспечить более широкие возможности для противодействия воздушным и морским угрозам.
Как передает Report, об этом заявила глава Европейской дипломатии Кая Каллас во вторник.
По ее словам, Евросоюз продвигает совместную разработку и закупку необходимых средств, в том числе в рамках коалиции по развитию беспилотных систем.
"Инициатива Eastern Flank Watch предусматривает усиление наблюдения и обороны от Балтийского до Черного моря в тесной координации с НАТО", - подчеркнула Каллас.
Она также указала на проблему минного загрязнения черноморского бассейна.
"В рамках Европейского оборонного агентства государства ЕС уже сотрудничают в разработке морских противоминных средств нового поколения, а также безэкипажных морских систем", - отметила Каллас.
Она добавила, что ЕС работает с международными партнерами, включая Турцию, Индию и другие страны, в том числе с государствами Африки, импортирующими продовольствие, и в целом со странами Глобального Юга, добиваясь заключения договоренности о свободе судоходства в Черном море.
"Такая договоренность позволила бы защитить жизни людей и жизненно важные поставки", - заключила Каллас.