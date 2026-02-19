Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib - YENİLƏNİB
- 19 fevral, 2026
- 14:02
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan şəhid Rəsul Ağayev dəfn edilib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşinin qalıqları Nərimankənd kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Sabirabad rayonunun Nərimankənd kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 ildən sonra tapılan şəhid Rəsul Babaxan oğlu Ağayevlə vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, R.Ağayev 1968-ci il avqustun 25-də Sabirabadın Nərimankənd kəndində anadan olub. 1993-cü il iyulun 12-də Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi istiqamətində itkin düşüb.
R.Ağayev doğulduğu kənddə dəfn ediləcək.