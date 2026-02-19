В Сабирабаде похоронен шехид I Карабахской войны Расул Агаев
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 14:11
В селе Нариманкенд Сабирабадского района простились с шехидом Расулом Бабахан оглу Агаевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, останки которого были найдены спустя 33 года.
Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родные шехида, официальные лица, представители общественности.
После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в селе Нариманкенд.
Отметим, что Р.Агаев родился 25 августа 1968 года в селе Нариманкенд Сабирабадского района. 12 июля 1993 года пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
