    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 14:11
    В Сабирабаде похоронен шехид I Карабахской войны Расул Агаев

    В селе Нариманкенд Сабирабадского района простились с шехидом Расулом Бабахан оглу Агаевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, останки которого были найдены спустя 33 года.

    Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родные шехида, официальные лица, представители общественности.

    После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в селе Нариманкенд.

    Отметим, что Р.Агаев родился 25 августа 1968 года в селе Нариманкенд Сабирабадского района. 12 июля 1993 года пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

