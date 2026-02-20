В Барде похоронен шехид I Карабахской войны Гылман Гаджиев

В Барде состоялась церемония прощания с шехидом Гылманом Гаджиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище села Калантарли.

Отметим, что Г.Гаджиев родился 16 ноября 1972 года в селе Калантарли Бардинского района. 11 февраля 1994 года он пропал без вести в направлении села Яншаг Кяльбаджарского района.