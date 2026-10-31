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    Иран заявил об атаке США на два рыболовецких судна у острова Кешм

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 14:11
    Иран заявил об атаке США на два рыболовецких судна у острова Кешм

    США атаковали два рыболовецких судна вблизи иранского острова Кешм, в результате чего двое рыбаков пропали без вести, еще один получил ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на представителя провинции Хормозган.

    По имеющимся данным, инцидент произошел в субботу.

    В США пока не подтвердили информацию об атаке.

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    İran ABŞ-nin Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum etdiyini bildirib
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