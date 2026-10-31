İran ABŞ-nin Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum etdiyini bildirib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 14:16
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ABŞ İranın Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum edib, nəticədə 2 balıqçı itkin düşüb, 1 nəfər isə yaralanıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın "IRIB" dövlət teleşirkəti bildirib.
Mövcud məlumatlara görə, hadisə oktyabrın 31-i baş verib.
ABŞ tərəfi hələlik hücumla bağlı məlumatı təsdiqləməyib.
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