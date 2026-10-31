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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İran ABŞ-nin Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 14:16
    İran ABŞ-nin Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum etdiyini bildirib

    ABŞ İranın Keşm adası yaxınlığında iki balıqçı gəmisinə hücum edib, nəticədə 2 balıqçı itkin düşüb, 1 nəfər isə yaralanıb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın "IRIB" dövlət teleşirkəti bildirib.

    Mövcud məlumatlara görə, hadisə oktyabrın 31-i baş verib.

    ABŞ tərəfi hələlik hücumla bağlı məlumatı təsdiqləməyib.

    İran İslam Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Иран заявил об атаке США на два рыболовецких судна у острова Кешм
    Iran provincial official says US attacked fishing boats off Qeshm Island
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