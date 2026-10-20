FIFA reytinqi: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin mövqeyi dəyişməyib
Futbol
- 20 oktyabr, 2026
- 13:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol millisinin FIFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib.
"Report"un məlumatına görə, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv hazırda 1317.93 xalla 75-ci sıradadır.
Siyahıya İspaniya seçməsi (2121.50) başçılıq edir.
ABŞ (2042.38) ikinci, Almaniya (2034.62) üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
14:38
Bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - XəbərdarlıqDigər
14:37
Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilanda bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıbQarabağ
14:32
Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıbFutbol
14:31
Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
14:22
Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"Futbol
14:14
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıbHadisə
14:06
"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırırMaliyyə
14:06
Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçiribDaxili siyasət
14:04
Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurubHadisə