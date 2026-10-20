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    FIFA reytinqi: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin mövqeyi dəyişməyib

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:35
    FIFA reytinqi: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin mövqeyi dəyişməyib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol millisinin FIFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib.

    "Report"un məlumatına görə, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv hazırda 1317.93 xalla 75-ci sıradadır.

    Siyahıya İspaniya seçməsi (2121.50) başçılıq edir.

    ABŞ (2042.38) ikinci, Almaniya (2034.62) üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    FIFA reytinqi Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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