На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 20 февраля, 2026
- 08:28
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
Первая приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;
Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.