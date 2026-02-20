İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 20 fevral, 2026
    • 14:53
    Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib

    Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilərək Azərbaycan Su İdmanı növləri Federasiyası olub.

    "Report" xəbər veri ki, bu barədə qurumun ümumi yığıncağında qərar qəbul olunub.

    Bu addım ölkədə su idman növlərinin vahid platformada inkişafını təmin etmək, idarəetmədə çevikliyi artırmaq və beynəlxalq arenada daha effektli təmsilçiliyə nail olmaq məqsədi daşıyır.

    Eyni zamanda, populyarlığı artırmaq, kütləviliyi təmin etmək, yeniyetmə və gəncləri cəlb etmək federasiyanın əsas prioritetidir.

    Azərbaycan Su İdmanı növləri Federasiyası Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası ad dəyişikliyi

