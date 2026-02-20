Федерация каноэ и гребли Азербайджана сменила название

Федерация каноэ и гребли Азербайджана переименована в Федерацию водных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на общем собрании организации.

Данный шаг направлен на обеспечение развития водных видов спорта в стране на единой платформе, повышение гибкости в управлении и достижение более эффективного представительства на международной арене.