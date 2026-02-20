İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 14:47
    Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən şəhid Yolçu Məmmədov dəfn olunub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşinin qalıqları Seyfəli kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

    Şəmkir rayonunda Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Yolçu Sarı oğlu Məmmədovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Y.Məmmədov 1966-cı il martın 8-də Şəmkirin Seyfəli kəndində anadan olub. 1992-cü il iyunun 13-də Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi istiqamətində itkin düşüb.

    Y.Məmmədov doğulduğu kənddə dəfn olunacaq.

    şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi Şəmkir dəfn
    В Шамкире похоронен шехид I Карабахской войны Йолчу Мамедов

    Son xəbərlər

    15:08

    Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    15:03

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobillərin ehtiyat hissələrinin idxalını 45 % azaldıb

    Biznes
    14:53

    Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib

    Fərdi
    14:53
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qılman Hacıyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:52
    Foto

    Baş Prokurorluqda media nümayəndələri üçün treninq keçirilib

    Media
    14:47

    Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:43

    "Fitch Solutions": STAR NEZ neft alışı mənbələrini şaxələndirməyə başlayıb

    Energetika
    14:43
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Hidayət Vəliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:40

    Avstriyanın xarici işlər naziri Ukraynaya səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti