В Шамкире похоронен шехид I Карабахской войны Йолчу Мамедов

В Шамкире состоялась церемония прощания с шехидом Йолчу Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица Шамкирского района и представители общественности.

После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в родном селе Сейфали.

Йолчу Сары оглу Мамедов родился в селе Сейфали Шамкирского района 8 марта 1966 года. 13 июня 1992-го года он пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.