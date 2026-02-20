В Шамкире похоронен шехид I Карабахской войны Йолчу Мамедов
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 15:03
В Шамкире состоялась церемония прощания с шехидом Йолчу Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица Шамкирского района и представители общественности.
После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в родном селе Сейфали.
Йолчу Сары оглу Мамедов родился в селе Сейфали Шамкирского района 8 марта 1966 года. 13 июня 1992-го года он пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
Последние новости
15:34
Послы ЕС не смогли согласовать 20-ый пакет санкций против РФДругие страны
15:33
На Байкале, где машина провалилась под лед, нашли тела 7 погибших - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:32
Министр энергетики: Молдова открыта к участию в проекте энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" - ИНТЕРВЬЮЭнергетика
15:29
Глава МЧС Дании заявили о необходимости "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациямДругие страны
15:22
Азербайджан сократил импорт автозапчастей из Грузии на 45%Бизнес
15:18
В Южной Корее запретят президентские помилования за мятежДругие страны
15:18
Азербайджан в 2025 году экспортировал свыше 5,4 тыс. тонн бензина Premium Euro-95Энергетика
15:14
Федерация каноэ и гребли Азербайджана сменила названиеИндивидуальные
15:08
Фото