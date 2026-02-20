В Шамкире похоронен шехид I Карабахской войны Йолчу Мамедов

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 15:03
    В Шамкире состоялась церемония прощания с шехидом Йолчу Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица Шамкирского района и представители общественности.

    После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище в родном селе Сейфали.

    Йолчу Сары оглу Мамедов родился в селе Сейфали Шамкирского района 8 марта 1966 года. 13 июня 1992-го года он пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

    прощание с шехидом похороны Первая Карабахская война Агдеринский район
    Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB
