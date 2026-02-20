İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 20 fevral, 2026
    • 15:08
    Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei Belarusun Brest şəhərində təşkil olunan Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda iki qızıl medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən bildirilib.

    Paralimpiyaçı S12 kateqoriyasında mübarizə apararaq iki fərqli üsulda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    O, 100 metr məsafəyə sərbəst üzməkdə 55.29 saniyə nəticə göstərib. R.Salei həmçinin 100 metr məsafəyə "butterfly" (kəpənək) üsulu ilə üzmədə 59.17 saniyə nəticə ilə qızıl medala sahib çıxıb.

    Raman Salei paraüzgüçülük Milli Paralimpiya Komitəsi Brest şəhəri

