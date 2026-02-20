Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджанские парапловцы взяли золото и серебро в Беларуси

    Индивидуальные
    • 20 февраля, 2026
    • 16:01
    Азербайджанские парапловцы взяли золото и серебро в Беларуси

    Азербайджанские парапловцы завоевали медали на Открытом кубке по параплаванию, прошедшем в белорусском Бресте.

    Об этом сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

    Раман Салей, выступавший в категории S12, завоевал две золотые медали. Он показал результат 55,29 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем, а также выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем с результатом 59,17 секунды.

    Али Велиев, соревновавшийся в категории S10, завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль. Он стал серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляем (1:03.10) и 200 метров комплексным плаванием (2:34.77), а также завоевал бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем (4:52.14).

    параплавание Брест Беларусь Раман Салей Али Велиев
    Azərbaycanın daha bir paraüzgüçüsü Belarusda medallar qazanıb - YENİLƏNİB
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

    Другие страны
    16:21

    Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 году

    Энергетика
    16:19

    В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировались

    В регионе
    16:14
    Фото

    Первой группе переселенцев в город Ходжавенд и одноименное село вручены ключи – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:11

    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Внутренняя политика
    16:08

    Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:04

    Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

    Бизнес
    16:02

    В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем Дадашовым

    Внутренняя политика
    16:01

    МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

    Финансы
    Лента новостей