Азербайджанские парапловцы взяли золото и серебро в Беларуси

Азербайджанские парапловцы завоевали медали на Открытом кубке по параплаванию, прошедшем в белорусском Бресте.

Об этом сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

Раман Салей, выступавший в категории S12, завоевал две золотые медали. Он показал результат 55,29 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем, а также выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем с результатом 59,17 секунды.

Али Велиев, соревновавшийся в категории S10, завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль. Он стал серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляем (1:03.10) и 200 метров комплексным плаванием (2:34.77), а также завоевал бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем (4:52.14).