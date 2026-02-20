Азербайджанские парапловцы взяли золото и серебро в Беларуси
Индивидуальные
- 20 февраля, 2026
- 16:01
Азербайджанские парапловцы завоевали медали на Открытом кубке по параплаванию, прошедшем в белорусском Бресте.
Об этом сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.
Раман Салей, выступавший в категории S12, завоевал две золотые медали. Он показал результат 55,29 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем, а также выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем с результатом 59,17 секунды.
Али Велиев, соревновавшийся в категории S10, завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль. Он стал серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляем (1:03.10) и 200 метров комплексным плаванием (2:34.77), а также завоевал бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем (4:52.14).
Последние новости
16:25
В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗСДругие страны
16:21
Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 годуЭнергетика
16:19
В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировалисьВ регионе
16:14
Фото
Первой группе переселенцев в город Ходжавенд и одноименное село вручены ключи – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:11
Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 годуВнутренняя политика
16:08
Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:04
Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органовБизнес
16:02
В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем ДадашовымВнутренняя политика
16:01