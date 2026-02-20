Çində yol qəzasında altı yanğınsöndürən ölüb
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 07:42
Çinin mərkəzindəki Hunan əyalətində yanğınsöndürmə avtomobilinin uçuruma düşməsi nəticəsində altı yanğınsöndürən həlak olub, biri isə yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, hadisə 19 fevral axşamı Sinxua dairəsində baş verib.
Belə ki, yanğınsöndürənlər Luguan kəndində baş verən yanğını söndürdükdən sonra öz məntəqələrinə qayıdan zaman nəqliyyat vasitəsi hələ bilinməyən səbəbdən uçuruma düşüb.
Hüquq-mühafizə orqanları qəzanın baş vermə səbəbini araşdırır və yaralı şəxsə tibbi yardım göstərilir.
Son xəbərlər
07:42
Çində yol qəzasında altı yanğınsöndürən ölübDigər ölkələr
07:15
ABŞ naməlum uçan obyektlərlə əlaqəli materialları açıqlamaq niyyətindədirDigər ölkələr
06:49
İtaliyanın Baş naziri: Ukraynanın ərazi məsələsinin həlli hələ çox uzaqdadırDigər ölkələr
06:18
ABŞ Ukraynaya göstərilən yardımın məbləğini 44 dəfə azaldıbDigər ölkələr
05:37
KXDR ordusu 600 mm-lik çoxsaylı buraxılış raket sistemlərinin böyük bir partiyasını alıbDigər ölkələr
05:17
Çin, İran və Rusiya Yaxın Şərqdə hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
04:52
Meloni ilə Makron mübahisə ediblərDigər ölkələr
04:15
İran BMT Baş katibinə ABŞ ilə bağlı xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
03:37