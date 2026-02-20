İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Fitch Solutions": Azərbaycan tədricən uzunmüddətli fiskal dayanıqlılığa keçir

    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 15:11
    Fitch Solutions: Azərbaycan tədricən uzunmüddətli fiskal dayanıqlılığa keçir

    Azərbaycanın dövlət büdcəsində qeyri-neft gəlirlərinin payı 2026-cı ildə ümumi gəlirlərin 57 %-ni keçəcək.

    "Report" "Fitch Solutions" beynəlxalq analitik şirkətinə istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ildə fiskal siyasət neft gəlirlərindən asılılığın tədricən azaldılmasına yönəlmiş konservativ yanaşma əsasında qurulacaq.

    "Hökumət dövlət büdcəsi defisitinin ÜDM-in təxminən 1,9 %-i səviyyəsində olacağını gözləyir, bu da ümumilikdə 2025-ci ilin səviyyəsinə uyğundur. Gəlirlər və xərclər ildə təxminən 0,7 % olmaqla cüzi artacaq, bu da neft bazarındakı qeyri-müəyyənlik fonunda şüurlu məhdudiyyəti əks etdirir. Mühüm hadisə qeyri-neft gəlirlərinin payının artmasıdır, onların da 2026-cı ildə ikirəqəmli göstəricilərlə artacağı proqnozlaşdırılır", - hesabatda bildirilib.

    Müəlliflər vurğulayıb ki, bu, Dövlət Neft Fondundan transfertlərin 11 % azalması ilə müşayiət olunacaq və bu da uzunmüddətli fiskal dayanıqlılığa tədricən keçiddən xəbər verir.

    Qeyd edilib ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinə qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmalar 20,3 milyard manatı ötərək, hesabat dövrü ərzində büdcə gəlirlərinin 51,9 %-ni təmin edib. 2025-ci ildə bu cür gəlirlərin həcmi 2024-cü illə müqayisədə 3,6 % artıb.

    2026-cı ildə büdcə gəlirləri 38 milyard 609 milyon manat (2025-ci ilin təsdiq olunmuş göstəricisindən 0,7 % çox), xərclər isə 41 milyard 703,6 milyon manat (+0,7 %) məbləğində təsdiq edilib.

    2026-cı ilin icmal büdcəsində qeyri-neft gəlirlərinin payı cari illə müqayisədə 5 faiz bəndi artaraq 63 %-ə çatacaq. 2029-cu ilə olan proqnozlar göstərir ki, bu göstərici 69-70 %-ə qədər artırılacaq.

    Azərbaycan qeyri-neft gəlirləri
    Fitch Solutions: Азербайджан постепенно переходит к долгосрочной фискальной устойчивости
    Fitch Solutions: Azerbaijan gradually moving toward long-term fiscal sustainability

    Son xəbərlər

    15:33

    Cənubi Koreyada qiyam ilə bağlı prezident əfvləri qadağan ediləcək

    Digər ölkələr
    15:33

    Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    15:30

    Energetika naziri: "Moldova "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi layihəsində iştiraka açıqdır" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    15:27

    Sülh Şurasının əhəmiyyəti - Azərbaycan qlobal masada söz sahiblərindən biri kimi - ŞƏRH

    Analitika
    15:25

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Dadaş Dadaşovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:25

    Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribata ilk olaraq ermənilərin ANCA təşkilatının reaksiya verməsi təsadüfi deyil - RƏY

    Xarici siyasət
    15:21

    "Sakramento" NBA-da tarixinin yeni antirekordunu müəyyənləşdirib

    Komanda
    15:13

    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıb

    Biznes
    15:11

    "Fitch Solutions": Azərbaycan tədricən uzunmüddətli fiskal dayanıqlılığa keçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti