Pakistan Ordusu əks-hücumla Əfqanıstan hərbçilərini geri çəkilməyə məcbur edib - YENİLƏNİB
- 26 fevral, 2026
- 22:34
Pakistanın hərbi qüvvələri əks-hücum zamanı əfqan hərbçilərini geri çəkilməyə məcbur edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın İnformasiya və Radioyayım Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Əfqanıstan "Taliban"ı Hayber-Paxtunxvada Pakistan-Əfqanıstan sərhədi boyunca bir çox nöqtələrə təhrik edilmədən atəş açıb, buna dərhal və səmərəli cavab verilib", - məlumatda bildirilib.
Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, Pakistan hərbçiləri "Taliban"ı Çitral, Xeybər, Mohmand, Kurram və Bacaur rayonlarından sıxışdırıb çıxarmağa davam edirlər.
İlkin məlumatlara görə, Əfqanıstan tərəfi ciddi itkilər verib, düşmənin çoxlu sayda postu, döyüşçülərin sığınacaqları və texnikası məhv edilib.
"Pakistan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, eləcə də vətəndaşlarının təhlükəsizliyi və müdafiəsi üçün bütün zəruri tədbirləri görəcək", - qurumdan bildirilib.
Pakistan və Əfqanıstan Silahlı Qüvvələrinin toqquşmaları altı sərhədyanı əyalətdə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TOLO News" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
İki ölkənin hərbçiləri arasında Nanqarhar, Nuristan, Kunar, Xost, Paktiya və Paktika əyalətlərində atışma başlayıb.
Son məlumatlara görə, Pakistanın mövqeləri Nanqarhar vilayətinin Qoşta rayonunda və Kabil tərəfindən tanınmayan ərazidə, iki dövlətin sərhədi - Kunar vilayətinin Dürand xətti yaxınlığında ələ keçirilib.