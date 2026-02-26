На границе Пакистана и Афганистана снова начались боестолкновения

Столкновения ВС Пакистана и Афганистана начались в шести приграничных провинциях.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

Отмечается, что военные двух стран начали перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

По последним данным, пакистанские позиции были захвачены в районе Гошта провинции Нангархар, а также в провинции Кунар вблизи линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы двух государств.