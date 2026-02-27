İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Serbiya XİN: Vuçiçə qarşı sui-qəsd cəhdi ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükəsizlik çağırışıdır

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 04:50
    Serbiya XİN: Vuçiçə qarşı sui-qəsd cəhdi ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükəsizlik çağırışıdır

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçə qarşı sui-qəsd cəhdi yalnız bir şəxsə deyil, bütün ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükəsizlik çağırışıdır.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyanın xarici işlər naziri Marko Curiç sui-qəsdi planlaşdırdığı iddia edilən bir qrup şəxsin saxlanılması ilə bağlı məlumata münasibət bildirərkən deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, belə mühitin formalaşmasına səbəb olan atmosfer yenidən nəzərdən keçirilməlidir.

    M.Duriç, eyni zamanda, Serbiyanın milli maraqlarına daim sadiq qaldığını, xalqının və dövlət mövqeyinin müdafiəsi uğrunda çalışdığını vurğulayıb. Həmçinin əlavə edib ki, cari ildə iqtisadiyyat, xarici siyasət və ölkənin ümumi inkişafı sahəsində yeni nəticələrin əldə olunacağı gözlənilir.

    Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Serbiya Prezidentinə və onun ailəsinə qarşı sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib.

    Aleksandar Vuçiç sui-qəsd cəhdi Marko Curiç

    Son xəbərlər

    04:50

    Serbiya XİN: Vuçiçə qarşı sui-qəsd cəhdi ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükəsizlik çağırışıdır

    Digər ölkələr
    04:28

    Pakistan sərhəd münaqişəsində Əfqanıstanın 133 hərbçisinin öldüyünü bildirib – YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    04:04

    Əraqçi: İran və ABŞ martın 2-də Vyanada məsləhətləşmələr keçirəcək

    Region
    03:45

    Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın növbəti danışıqları martda Əbu-Dabidə keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    03:23

    Marko Curiç: Serbiya və ABŞ daha möhkəm və güclü tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyur

    Digər ölkələr
    03:11

    Umerov: Cenevrədə tərəflər Ukraynaya uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə diqqət yetiriblər

    Digər ölkələr
    02:48

    İran səfiri Astanada Qazaxıstan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb

    Region
    02:44

    Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşib

    Futbol
    02:17
    Foto

    Şamaxıda qadın qətlə yetirilib, ögey oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti