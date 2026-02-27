Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 08:11
    МИД Сербии: Попытка покушения на Вучича является серьезным вызовом безопасности и стабильности страны

    Попытка покушения на Президента Сербии Александара Вучича представляет собой серьезный вызов безопасности не только для одного человека, но и для стабильности всей страны.

    Как передает Балканское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, комментируя сообщения о задержании группы лиц, подозреваемых в подготовке покушения.

    По словам министра, атмосфера, которая привела к возникновению подобных угроз, должна быть пересмотрена.

    М. Джурич также подчеркнул, что Сербия неизменно привержена своим национальным интересам и продолжает защищать позицию своего народа и государства. Он добавил, что в текущем году ожидается достижение новых результатов в экономике, внешней политике и общем развитии страны.

    Напомним, несколько дней назад были арестованы двое подозреваемых в подготовке покушения на президента Сербии и членов его семьи.

    Сербия Марко Джурич покушение на Александара Вучича
    Serbiya XİN: Vuçiçə qarşı sui-qəsd cəhdi ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükəsizlik çağırışıdır

