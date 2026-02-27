МИД Сербии: Попытка покушения на Вучича является серьезным вызовом безопасности и стабильности страны

Попытка покушения на Президента Сербии Александара Вучича представляет собой серьезный вызов безопасности не только для одного человека, но и для стабильности всей страны.

Как передает Балканское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, комментируя сообщения о задержании группы лиц, подозреваемых в подготовке покушения.

По словам министра, атмосфера, которая привела к возникновению подобных угроз, должна быть пересмотрена.

М. Джурич также подчеркнул, что Сербия неизменно привержена своим национальным интересам и продолжает защищать позицию своего народа и государства. Он добавил, что в текущем году ожидается достижение новых результатов в экономике, внешней политике и общем развитии страны.

Напомним, несколько дней назад были арестованы двое подозреваемых в подготовке покушения на президента Сербии и членов его семьи.