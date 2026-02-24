Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 07:32
    В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

    Правоохранительные органы Сербии задержали двух человек по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александара Вучича.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел республики.

    "Сотрудники Министерства внутренних дел арестовали Д. Р. (1975) и М. Р. (1983). Они подозреваются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя Республики Сербия и свержения высших государственных органов путем закупки оружия и покушения на жизнь президента Республики Сербия, его жены и детей, а также сотрудников МВД", - отмечается в заявлении.

    Сообщается, что подозреваемые помещены под стражу, а уголовное дело будет передано в Высшую прокуратуру в Кралево.

    Сербия Александар Вучич покушение на убийство

    Последние новости

    07:32

    В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

    Другие страны
    07:18

    Axios: Пентагон будет применять в секретных системах чат-бот от фирмы Маска

    Другие страны
    06:54

    Китай отверг обвинения Госдепа в проведении ядерных испытаний

    Другие страны
    06:26

    В Мексике после беспорядков направили в Халиско дополнительно 2 тыс. военных

    Другие страны
    05:45

    Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

    Другие страны
    05:17

    США, Канада и Дания проводят учения в Арктике

    Другие страны
    04:59

    Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном

    Другие страны
    04:22

    МИД Ирана: Сделка с США должна включать снятие санкций

    В регионе
    04:03

    Барт тен Брук: Трагедии, подобные Ходжалы, не должны повторяться

    Внешняя политика
    Лента новостей