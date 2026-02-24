В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 07:32
Правоохранительные органы Сербии задержали двух человек по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александара Вучича.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел республики.
"Сотрудники Министерства внутренних дел арестовали Д. Р. (1975) и М. Р. (1983). Они подозреваются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя Республики Сербия и свержения высших государственных органов путем закупки оружия и покушения на жизнь президента Республики Сербия, его жены и детей, а также сотрудников МВД", - отмечается в заявлении.
Сообщается, что подозреваемые помещены под стражу, а уголовное дело будет передано в Высшую прокуратуру в Кралево.
В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
