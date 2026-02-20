Fitch Solutions: Азербайджан постепенно переходит к долгосрочной фискальной устойчивости

Доля ненефтяных доходов в госбюджете Азербайджана превысит 57% от общей суммы доходов в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на международную аналитическую компанию Fitch Solutions, фискальная политика в 2026 году будет строиться на консервативном подходе, направленном на постепенное сокращение зависимости от нефтяных доходов.

"Правительство ожидает дефицит госбюджета на уровне около 1,9% ВВП, что в целом соответствует уровню 2025 года. Доходы и расходы будут расти лишь незначительно, примерно на 0,7% в год, что отражает сознательное сдерживание на фоне неопределенности на нефтяном рынке. Важным событием является рост доли ненефтяных доходов, которые, как прогнозируется, вырастут в двузначные показатели в 2026 году", - говорится в отчете.

Авторы отмечают, что это будет сопровождаться снижением трансфертов из Государственного нефтяного фонда на 11%, что сигнализирует о постепенном переходе к долгосрочной фискальной устойчивости.

Отметим, что в 2025 году поступления в госбюджет Азербайджана по ненефтегазовому сектору превысили 20,3 млрд манатов, обеспечив 51,9% доходов бюджета за отчетный период. Объем таких доходов в 2025 году вырос на 3,6% по сравнению с 2024 годом.

Доходы бюджета в 2026 году утверждены в размере 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше, чем утвержденный показатель на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%).

Доля ненефтяных доходов в сводном бюджете 2026 года увеличится на 5 процентных пунктов по сравнению с текущим годом, достигнув 63%. Прогнозы к 2029 году показывают, что этот показатель будет увеличен до 69-70%.