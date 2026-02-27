Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın növbəti danışıqları martda Əbu-Dabidə keçirilə bilər
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 03:45
Kiyev, Vaşinqton və Moskva arasında növbəti üçtərəfli danışıqlar martın əvvəlində Əbu-Dabidə keçiriləcək.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müraciətində bəyan edib.
"Çox güman ki, növbəti görüş Əmirliklər (BƏƏ - red.) – məhz Əbu-Dabidə olacaq. Biz görüşün martın əvvəlində baş tutacağına ümid edirik. Real təhlükəsizlik zəmanətləri üçün əldə olunan hər şeyi yekunlaşdırmaq və liderlər səviyyəsində görüş hazırlamaq lazımdır. Məhz belə format çox şeyi həll edə bilər", - o deyib.
Son xəbərlər
04:50
Serbiya XİN: Vuçiçə qarşı sui-qəsd cəhdi ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükəsizlik çağırışıdırDigər ölkələr
04:28
Pakistan sərhəd münaqişəsində Əfqanıstanın 133 hərbçisinin öldüyünü bildirib – YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
04:04
Əraqçi: İran və ABŞ martın 2-də Vyanada məsləhətləşmələr keçirəcəkRegion
03:45
Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın növbəti danışıqları martda Əbu-Dabidə keçirilə bilərDigər ölkələr
03:23
Marko Curiç: Serbiya və ABŞ daha möhkəm və güclü tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyurDigər ölkələr
03:11
Umerov: Cenevrədə tərəflər Ukraynaya uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə diqqət yetiriblərDigər ölkələr
02:48
İran səfiri Astanada Qazaxıstan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıbRegion
02:44
Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşibFutbol
02:17
Foto