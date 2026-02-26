Зеленский: Очередные переговоры Украины, США и РФ вероятно состоятся в марте в Абу-Даби

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Следующие трехсторонние переговоры между Киевом, Вашингтоном и Москвой, вероятнее всего, пройдут в начале марта в Абу-Даби.

    Как рпередает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Скорее всего – встреча следующая будет в Эмиратах (ОАЭ - ред.), именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что встреча состоится в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить", – сказал он.

