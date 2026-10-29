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    Число жертв циклона "Арнаб" в Индии увеличилось до шести

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 10:28
    Число жертв циклона Арнаб в Индии увеличилось до шести

    Число погибших в результате мощного циклона "Арнаб", обрушившегося на восточное побережье Индии, достигло шести человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили официальные представители властей.

    По словам главного министра штата Андхра-Прадеш Нара Чандрабабу Найду, циклон также повредил не менее 15 тыс. электрических опор. К настоящему времени в большинстве районов электроснабжение уже восстановлено, за исключением округов Конасима и Западный Годавари.

    Кроме того, грузовое судно под флагом Маршалловых Островов с 20 членами экипажа на борту, севшее на мель у побережья Андхра-Прадеш, по состоянию на четверг оставалось на мели из-за сильного волнения на море.

    Первоначально сообщалось, что циклон "Арнаб" унес жизни трех человек, повредил десятки домов и уничтожил урожай.

    В преддверии приближения циклона в штатах Андхра-Прадеш и Одиша было эвакуировано в общей сложности свыше 180 тыс. человек.

    Стихийные бедствия Погибшие Циклон Индия
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