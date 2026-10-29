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    Душанбе и Астана намерены расширить партнерство в области защиты конкуренции

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 10:32
    Душанбе и Астана намерены расширить партнерство в области защиты конкуренции

    Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана и Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана намерены разработать пакет поправок и дополнений к действующему меморандуму о взаимодействии в сфере антимонопольной политики.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сообщил заместитель главы антимонопольной службы Таджикистана Икромиддин Азиззода в ходе 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    Он отметил, что базовый документ был подписан в Астане 14 марта 2018 года, но потребность в его обновлении возникла в связи с произошедшими институциональными преобразованиями.

    "Данная работа обусловлена изменениями в структуре и полномочиях соответствующих органов, принятием новых нормативно-правовых актов, а также появлением новых видов и механизмов регулирования товарных рынков", - разъяснил И. Азиззода.

    Представитель таджикской стороны акцентировал внимание на том, что модернизация меморандума даст возможность расширить спектр направлений двустороннего партнерства, усилить экспертное взаимодействие и повысить эффективность совместной деятельности в области защиты и развития конкуренции.

    В Душанбе ожидают, что подписание обновленного документа придаст дополнительный импульс практическому сотрудничеству двух регулирующих органов.

    Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcək
    Dushanbe, Astana seek to expand partnership on protection of competition
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