Душанбе и Астана намерены расширить партнерство в области защиты конкуренции

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана и Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана намерены разработать пакет поправок и дополнений к действующему меморандуму о взаимодействии в сфере антимонопольной политики.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сообщил заместитель главы антимонопольной службы Таджикистана Икромиддин Азиззода в ходе 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

Он отметил, что базовый документ был подписан в Астане 14 марта 2018 года, но потребность в его обновлении возникла в связи с произошедшими институциональными преобразованиями.

"Данная работа обусловлена изменениями в структуре и полномочиях соответствующих органов, принятием новых нормативно-правовых актов, а также появлением новых видов и механизмов регулирования товарных рынков", - разъяснил И. Азиззода.

Представитель таджикской стороны акцентировал внимание на том, что модернизация меморандума даст возможность расширить спектр направлений двустороннего партнерства, усилить экспертное взаимодействие и повысить эффективность совместной деятельности в области защиты и развития конкуренции.

В Душанбе ожидают, что подписание обновленного документа придаст дополнительный импульс практическому сотрудничеству двух регулирующих органов.