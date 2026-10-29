Düşənbə və Astana rəqabətin qorunması sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirəcək
Biznes
- 29 oktyabr, 2026
- 10:42
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Tacikistan Hökuməti yanında Antiinhisar Xidməti və Qazaxıstanın Rəqabətin Müdafiəsi və İnkişafı Agentliyi antiinhisar siyasəti sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında qüvvədə olan memoranduma düzəlişlər, həmçinin əlavələr paketini hazırlamaq niyyətindədir.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Tacikistanın Antiinhisar Xidmətinin rəhbərinin müavini İkromiddin Azizzoda MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında bildirib.
O qeyd edib ki, baza sənədi 2018-ci il martın 14-də Astanada imzalanıb, lakin baş vermiş institusional dəyişikliklərlə əlaqədar onun yenilənməsinə ehtiyac yaranıb.
Xəbər yenilənir
Душанбе и Астана намерены расширить партнерство в области защиты конкуренции
Dushanbe, Astana seek to expand partnership on protection of competition
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