    Region
    • 27 fevral, 2026
    • 05:36
    KİV: İran uran ehtiyatlarını təhvil vermək təklifini rədd edib

    İran uranın "sıfır zənginləşdirilməsi" tələbini qəbul etmir, uran ehtiyatlarını təhvil vermək fikrində deyil və ABŞ-nin nüvə obyetlərinin sökülməsi tələbini rədd edir.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu adı çəkilməyən iranlı rəsmi deyib.

    "Həll təklifimiz nüvə silahı istəmədiyimizi sübut edən texniki, praktik yollar və məlumatları ehtiva edir" , - o bildirib.

    İranlı rəsminin sözlərinə görə, uranln zənginləşdirməsi suveren hüquqdur: "Cenevrədəki təklifimiz siyasi olaraq ciddidir və dərhal bir razılaşmaya nail olunması məqsədi daşıyır".

