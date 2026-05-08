İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Valdas Dambrauskas: "Məğlubedilməzlik seriyasının bitməsi müəyyən məyusluq yaradır"

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 22:45
    Valdas Dambrauskas: Məğlubedilməzlik seriyasının bitməsi müəyyən məyusluq yaradır

    "Sabah" komandası məğlubedilməz seriyasının bitməsinə görə məyusdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən klubun baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Misli Premyer Liqasının XXXI turunda "Kəpəz"ə qarşı keçiridkləri matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Kəpəz" komandasını təbrik edirəm. Bu qələbə onlar üçün həm vacib, həm də yaddaqalan nəticə oldu. Hazırda oyundan sonra geniş danışmaq istəmirəm. Matçın ilk yarısında üstün tərəf biz idik və oyuna daha yaxşı nəzarət edirdik. Xüsusilə standart vəziyyətlərdən bir neçə real qol imkanı yaratdıq, amma rəqib qapıçı uğurlu çıxışı ilə fərqləndi və hesabı aça bilmədik. Fasilədən sonra heyətdə və oyunda müəyyən dəyişikliklər etdik. Buna baxmayaraq, komandanın tempi əvvəlki kimi qalmadı və ritm aşağı düşdü. Ardınca isə yol verdiyimiz gözlənilməz səhv rəqibin qol vurmasına şərait yaratdı. Bundan sonra "Kəpəz" daha çox müdafiəyə çəkildi. Biz isə hücumlarda daha sakit və düşünülmüş davranmalı idik, lakin bəzi epizodlarda tələsik qərarlar verdik.

    İndi bu oyunu geridə qoymaq lazımdır. Təbii ki, məğlubedilməz seriyanın bitməsi müəyyən məyusluq yaradır. Amma artıq diqqətimizi qarşıdakı çox önəmli final qarşılaşmasına yönəltməliyik".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Kəpəz" görüşü qərb təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Misli Premyer Liqası Sabah FK Kəpəz FK Valdas Dambrauskas

    Son xəbərlər

    22:57

    Tramp: Rusiya və Ukrayna mayın 9-dan 11-dək atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    22:47

    ABŞ-də Lyuk Skayuolkerin təsviri olan kolleksiya vərəqəsi hərracda 730 min dollardan baha satılıb

    Digər ölkələr
    22:45

    Valdas Dambrauskas: "Məğlubedilməzlik seriyasının bitməsi müəyyən məyusluq yaradır"

    Futbol
    22:33

    Qazaxıstan Prezidenti Moskvaya işgüzar səfər edib

    Region
    22:20

    Azər Bağırov: "Sabah"la matçda bir az da bəxtimiz gətirdi"

    Futbol
    22:14
    Foto

    Şəkidə "Ümummilli Lider Heydər Əliyev və Azərbaycanın mədəniyyət dəyərləri" mövzusunda tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    22:08

    Azərbaycanlı paraüzgüçü Əli Vəliyev Berlində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    22:04
    Foto

    Gəncə şəhərində keçirilən WUF13 Festivalı ictimai proqramla yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    21:59
    Foto

    Heydər Əliyev mərkəzlərinin fəaliyyətinə həsr olunan müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti