İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Umerov: Cenevrədə tərəflər Ukraynaya uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə diqqət yetiriblər

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 03:11
    Umerov: Cenevrədə tərəflər Ukraynaya uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə diqqət yetiriblər

    Cenevrədə danışıqlar ikitərəfli və üçtərəfli formatlarda - Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında, eləcə də İsveçrənin iştirakı ilə keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi, danışıqlar qrupunun rəhbəri Rüstəm Umerov bunu özünün teleqram kanalında açıqlayıb.

    "Ukrayna üçün iqtisadi bloka və uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə xüsusi diqqət yönəldilib. Hökumətin iqtisadi qrupu, xüsusən (Ukraynanın iqtisadiyyat naziri - red.) Aleksey Sobolev və amerikalı tərəfdaşlarımızla birlikdə Ukraynanın bərpası ilə bağlı sənədi hərtərəfli hazırladıq", - o qeyd edib.

    Umerovun sözlərinə görə, Amerika və Ukrayna qrupları sənəd üzərində, xüsusən gələcək bərpa və investisiya planı ilə bağlı daha ətraflı iş aparmaq barədə razılığa gəliblər.

    O, həmçinin qeyd edib ki, danışıqların növbəti mərhələsi üçün hazırlıqlar gedir: "Təhlükəsizlik parametrlərini, iqtisadi qərarları və razılaşdırılmış mövqeləri yekunlaşdırmaq üzərində işləyirik ki, bunlar da gələcək razılaşmalar üçün əsas təşkil etməlidir. Məqsəd ABŞ və Rusiyanın iştirak etdiyi növbəti üçtərəfli görüşü mümkün qədər məzmunlu etməkdir".

    Rüstəm Umerov Cenevrə Ukrayna ABŞ
    Умеров: В Женеве стороны сосредоточились на долгосрочных механизмах поддержки Украины

    Son xəbərlər

    03:23

    Marko Curiç: Serbiya və ABŞ daha möhkəm və güclü tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyur

    Digər ölkələr
    03:11

    Umerov: Cenevrədə tərəflər Ukraynaya uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə diqqət yetiriblər

    Digər ölkələr
    02:48

    İran səfiri Astanada Qazaxıstan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb

    Region
    02:45

    Pakistan toqquşmalarda Əfqanıstanın 72 hərbçisinin öldüyünü bildirib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    02:44

    Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşib

    Futbol
    02:17

    Şamaxıda qadın qətlə yetirilib, şübhəli şəxs qismində ögey oğlu saxlanılıb

    Hadisə
    02:10

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan komandalar məlum olub

    Futbol
    02:02

    Macarıstan "Adriya" boru kəmərini "Drujba"ya alternativ kimi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    01:21

    Qazaxıstanda kafedə partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti