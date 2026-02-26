Умеров: В Женеве стороны сосредоточились на долгосрочных механизмах поддержки Украины
Переговоры в Женеве проходили в двухстороннем и трехстороннем форматах - между украинской и американской делегациями, а также с участием Швейцарии.
Как предает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров в телеграм-канале.
"Отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины. Вместе с экономической командой правительства, в частности (министр экономики Украины - ред.) Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины", - отметил он.
По словам Умерова, американская и украинская команды договорились провести более детальную работу над документом, в частности относительно будущего восстановления и инвестиционного плана.
Он также отметил, что ведется подготовка к следующему раунду перегворов: "Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договорённостей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной".